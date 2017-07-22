ترامب يتهم نيويورك تايمز بإفشال خطة لاغتيال البغدادي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صحيفة نيويورك تايمز، بإفشال خطة لتصفية زعيم داعش أبو بكر البغدادي في 2015.

وقال ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” إن الصحيفة أفشت خططاً سرية لاغتيال البغدادي، في دليل جديد على أجندتها المعادية للولايات المتحدة في مجال الأمن القومي ” .

وردت الصحيفة على ترامب عبر موقع بوليتكو معربة عن دهشتها، قائلة: “ إذا كان الرئيس يقصد التقرير المنشور في 2015، يجب معرفة أن البنتاغون لم يبد أي اعتراض على نشر الخبر يومها، ولم يشتك أي مسؤول أمريكي بعد نشر الخبر، لا رسمياً، ولا بشكل غير رسمي، قبل اليوم ” .