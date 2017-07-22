اتحاد الكرة يتواصل مع الناقل الحصري للدوري لسداد 100 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

اتحاد الكرة يتواصل مع الناقل الحصري للدوري لسداد 100 مليون ريال
كشفت مصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم منزعج من تأخر الناقل الحصري لدوري جميل في سداد الدفعة المستحقة عليه والتي تتجاوز الـ100 مليون ريال تمثل حقوق النقل التلفزيوني لأندية دوري جميل الموسم الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة المالية في اتحاد الكرة تسعى إلى التواصل المستمر مع الناقل الحصري لسرعة السداد لكثرة المطالبات من الأندية والمساهمة بصورة كبيرة لسداد ديونها وتسجيل اللاعبين المحليين وغير السعوديين.
وعلى جانب آخر، يطمع الناقل الحصري بتشفير المنافسات المحلية السعودية في المواسم الستة المقبلة من العقد المبرم مع هيئة الرياضة لتعويض بعض الخسائر.
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