 شرطة الرياض تقبض على شاب ادعى تعرضه للضرب في مقاطع فيديو - صحيفة صدى الالكترونية

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شرطة الرياض تقبض على شاب ادعى تعرضه للضرب في مقاطع فيديو

شرطة الرياض تقبض على شاب ادعى تعرضه للضرب في مقاطع فيديو
علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أن شرطة منطقة الرياض، أوقفت شاباً ظهر في مقاطع فيديو يدعي من خلالها تعرضه للاعتداء ، عقب انتقاده لشيلة تخص إحدى القبائل .

وأضافت المصادر أن توقيف الشاب تمهيد لإحالة ملف قضيته للنيابة العامة ، بتهمة إثارة العنصرية والفتنة.

وكانت فيديوهات قد تم تداولها لشاب ادعى تعرضه للضرب عبر وسائل التواصل خلال الأيام القليلة الماضية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 1 ساعة

يستاهل هذا مريض ومتخلف

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