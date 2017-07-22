شرطة الرياض تقبض على شاب ادعى تعرضه للضرب في مقاطع فيديو - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أن شرطة منطقة الرياض، أوقفت شاباً ظهر في مقاطع فيديو يدعي من خلالها تعرضه للاعتداء ، عقب انتقاده لشيلة تخص إحدى القبائل .

وأضافت المصادر أن توقيف الشاب تمهيد لإحالة ملف قضيته للنيابة العامة ، بتهمة إثارة العنصرية والفتنة.

وكانت فيديوهات قد تم تداولها لشاب ادعى تعرضه للضرب عبر وسائل التواصل خلال الأيام القليلة الماضية.