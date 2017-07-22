شرطة الرياض تقبض على شاب ادعى تعرضه للضرب في مقاطع فيديو - صحيفة صدى الالكترونية

شرطة الرياض تقبض على شاب ادعى تعرضه للضرب في مقاطع فيديو
كشفت مصادر أن شرطة منطقة الرياض، أوقفت شاباً ظهر في مقاطع فيديو يدعي من خلالها تعرضه للاعتداء ، عقب انتقاده لشيلة تخص إحدى القبائل .
وأضافت المصادر أن توقيف الشاب تمهيد لإحالة ملف قضيته للنيابة العامة ، بتهمة إثارة العنصرية والفتنة.
وكانت فيديوهات قد تم تداولها لشاب ادعى تعرضه للضرب عبر وسائل التواصل خلال الأيام القليلة الماضية.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17729 ] نشر منذ 1 ساعة
هالحين بينضرب صح
هذا يبي يأجج فتنه بين القبايل
وربعي يبني عمي
الحقو علي
طقوني الرجاجيل
ومثل هالشغلات معروفه ومايتسامح فيها القانون.
خالد[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل هذا مريض ومتخلف