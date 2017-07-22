محترف النصر يعلن تمسكه بالرحيل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن الدولي الباراغوياني فيكتور أيالا، عن رغبته على عدم العودة واللعب لنادي النصر خلال الفترة المقبلة، مُطالبًا إدارة العالمي برئاسة الأمير فيصل بن تركي بالموافقة على أي عرض يصل إليها خلال الفترة المقبلة.

ويرغب أيالا في البقاء داخل قارة أميركا الجنوبية؛ كونه يريد الاستمرار في التواجد بقائمة منتخب بلاده واللعب في كأس العالم إذا استطاع تعديل مركزه في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

يحتل منتخب باراغواي المركز الثامن حاليًّا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 برصيد 18 نقطة، ويتخلف عن صاحب المركز الرابع الذي يتأهل مباشرة بـ5 نقاط مع بقاء 4 جولات على نهاية التصفيات.