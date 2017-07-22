كحيلان رفض كهربا احترامًا للعميد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن الأمير فيصل بن تركي، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، رفض انتقال المحترف الدولي المصري بصفوف الاتحاد، محمود كهربا بعد أن كان قريبا من ارتداء شعار العالمي.

وأشارت المصادر إلى أن الأمير فيصل بن تركي أصر على موقفه خاصة وأنه يعرف جيدًا أن نادي الاتحاد ممنوع من التسجيل لفترتين لا يسمح له سوى تجديد التعاقدات مع الرباعي المحترف المتواجد لديه، ومن ضمنهم كهربا، الأمر الذي فضله رئيس النصر على المزايدة على العميد على الصفقة للظفر بخدمات اللاعب، هذا الموقف من الأمير فيصل بن تركي أثبت أن رياضتنا بخير.

وفي السياق ذاته، كشف مقربون من الأمير فيصل بن تركي أنه قال إن النصر، والاتحاد عينان في رأس، ولن استغل ظروف الاتحاد حتى أصنع خللا به ليست بمصلحة رياضتنا.

وكان الاتحاد جددت إعارة اللاعب محمود كهربا من نادي الزمالك المصري مقابل مليونان و300 ألف دولار.