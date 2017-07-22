" MBC في أسبوع " يسلط الضوء على المعاناة الأهالي من طريق " حضن - تربة " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بثت قناة mbc بعد ظهر اليوم السبت، برنامجها في mbc في أسبوع، وخصصت هذه الحلقة لنقل معاناة أهالي محافظة تربة والمناطق المجاورة لها، بسبب استمرار طريق ” حضن – الطائف ” الذي يربط المنطقة الجنوبية بالطائف ومكة مروراً بمحافظة تربة وعدة محافظات، في حصد الضحايا وتزايد أعداد الوفيات والإصابات على امتداد هذا الطريق.

وهذه المطالبات ليست وليدة الأمس، بل استمرت منذ فترة طويلة من الزمن، في ظل الوعود المستمرة من قبل المسؤولين بوزارة النقل والتي لم يتحقق منها شيء حتى الآن.

وتعالت أصوات أهالي محافظة تربة والمناطق المجاورة لها، لإنقاذهم وإنهاء معاناتهم من مسرح الحوادث العنيفة والمميتة على امتداد الطريق مما تسبب للمواطنين بالخوف والقلق الشديد، في ظل غياب وتجاهل المسؤولين بوزارة النقل لهذه المشكلة منذ البداية وعدم وضع حد لها.

وأشار الأهالي بأن طريق ” حضن- الطائف ” يربط المنطقة الجنوبية بالطائف ومكة مروراً بمحافظة تربة وعدة محافظات؛ منها: ” الخرمة، ورنية، وبيشة ” ، وتتزايد به أعداد الشاحنات ذات الحمولة الزائدة الهاربة من الرقابة الأمنية؛ في ظل غياب دوريات مرور محافظة تربة لمراقبة المخرج الرئيسي من المحافظة لهذا الطريق، وكذلك غياب دوريات أمن الطرق بمركز كبري عشيرة لمراقبة الطريق لمنع الشاحنات ذات الحمولة الزائدة وقلابات البطحاء التي تتوسط الطريق على مدار الـ 24 ساعة، فيما لا يزال الخطر مستمرا ويهدد حياة مرتادي الطريق من المسافرين.

وناشد الأهالي المقام السامي الكريم، بالنظر في معاناتهم بآمل توجيه المسؤولين لسرعة حلها، مؤكدين في الوقت ذاته ثقتهم المسبقة بحرص سائر ولاة أمرهم للوقوف معهم دومًا، وتوجيه المسؤولين لتلبية هذه المطالب بشكل عاجل لخدمتهم.