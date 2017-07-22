المحكمة العليا الحوثية تلغي حكما بإعدام إيرانيين مدانين بتجارة المخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ألغت المحكمة العليا الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت، حكماً لمحكمة الاستئناف صدر عام 2008 بإعدام إيراني وسجن آخرين بعد إدانتهم بتجارة المخدرات، وضبط بحوزتهم 15 كيلو جراما من المخدرات، إلى جانب الحكم بالسجن لمدة 25 سنة لـ11 آخرين بينهم باكستاني.

وتم احتجاز الإيرانيين المحكومين في 25 مارس 2008 من قبل قوات دولية أثناء تهريبهم للمخدرات على سواحل محافظة المهرة اليمنية، وتم تسليمهم إلى اليمن.

وقضت المحكمة الابتدائية المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في صنعاء في 16 نوفمبر من ذات العام، بإعدام أحد المتورطين الإيرانيين وسجن 11 آخرين لمدة 25 عاما، من ضمنهم باكستاني، أدينوا بجلب المخدرات إلى صنعاء والدخول غير المشروع إلى المياه الإقليمية لليمن بطرق غير مشروعة. ⁠⁠⁠⁠