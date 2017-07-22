إقبال كبير للمتقدمات على قسم التربية البدنية بجامعة الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهد قسم التربية البدنية بجامعة الطائف، إقبالاً كبيرًا من المتقدمات الحاصلات على نسبة 80 في المئة فأكثر، وصل إلى 2129 متقدمة كرغبة أولى من بين الأقسام الأكاديمية العديدة التي تتيحها الجامعة لطالباتها.

وقال المتحدث الرسمي لجامعة الطائف، صالح محمد الثبيتي، إن عمادة القبول والتسجيل في الجامعات تلقت أيضًا استفسارات كثيرة من طالبات الجامعة حول إمكان التحويل من أقسامهن الحالية إلى قسم التربية البدنية.

وأشار ” الثبيتي ” إلى أنه وفق الإحصاءات الرسمية المقدمة من عمادة القبول والتسجيل في الجامعة فإن 75 في المئة تقريباًً ممن تنطبق عليهن الشروط يرغبن في الالتحاق بقسم التربية البدنية.

ولفت إلى أن عمليات التسجيل جرت بمتابعة دقيقة من عميد القبول والتسجيل، وصل الله السواط، ومنسوبي العمادة.

وأوضح أن الجامعة ستعلن بالتفصيل كافة البيانات الخاصة بالقبول والتسجيل للعام الجامعي المقبل 1438 – 1439.

يأتي ذلك فيما أعلنت جامعة الطائف مؤخرًا إطلاق أول برنامج لإعداد معلمات التربية البدنية للبنات في الجامعات السعودية.