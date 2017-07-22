مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطلق برنامج " دعم الشركات والمؤسسات الوطنية " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن إطلاق برنامج ” دعم الشركات والمؤسسات الوطنية ” الذي يهدف إلى استقطاب الشركات الوطنية ورواد الأعمال السعوديين، وتقديم جميع الدعم والتسهيلات اللازمة لافتتاح مقرٍ لشركاتهم في رحابها.

وكشفت المدينة الاقتصادية عن عدد من العروض للشركات المنضمة للبرنامج، التي تقدم لفترة محدودة وفق مجموعةٍ من الشروط والأحكام، تتضمن إعفاء الشركات من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال ” بي فيوز Bay Views – ” لمدة خمس سنوات، و تأمين وسيلة مواصلات مجانية بين المدينة الاقتصادية ومدينة جدة يومياً ذهاباً وإياباً و إعطائهم إمكانية إلحاق طفلين بمدرسة أكاديمية العالم لمدة سنتين مجاناً، بالإضافة الى منح موظفيهم تخفيضاً خاصاً على أسعار إيجار المساكن و دعم الموظفين السعوديين بهذه الشركات عبر منحهم فرصة للانضمام إلى برنامج ” تملك المنازل ” بالمدينة الاقتصادية بدون أي فوائد ربحية لمدة 10 سنوات.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمدينة فهد الرشيد أن البنامج يعد أحد المبادرات التي تتبناها المدينة الاقتصادية ضمن إسهامها في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، وفي إطار سعيها لدعم الشركات المحلية ورواد الأعمال السعوديين، وكذلك أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتطلعين إما لتأسيس أعمالهم أو توسعة عمليات منشآتهم .

وخصصت المدينة الاقتصادية رقمها المجاني ” 8001180010 ” والبريد الإلكتروني ” [email protected] ” للتواصل واستقبال طلبات الشركات الراغبة في الانضمام إلى برنامج .