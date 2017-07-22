 قبل قليل.. فرق الدفاع المدني تنتشل غريق مستنقع الموت شرق الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

قبل قليل.. فرق الدفاع المدني تنتشل غريق مستنقع الموت شرق الرياض

قبل قليل.. فرق الدفاع المدني تنتشل غريق مستنقع الموت شرق الرياض
سعيد العجل(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بانتشال غريق قبل قليل من مستنقع شرق الرياض.

وكان الدفاع المدني قد أصدر بيانا عصر اليوم قال فيه إن حالة إصابة ووفاة حصيلة بلاغ مستنقع شرق الرياض اليوم وذلك بعد انتشال فرق الدفاع المدني قبل قليل جثة أحد المفقودين.

وكانت صدى حذرت من مستنقع شرق الرياض الأسبوع الماضي في خبر بعنوان بالفيديو والصور.. مستنقع الموت يستعد لضحية جديدة والمقاول يتفرج!


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 5 دقائق

الدفاع المدني يحذر , والبعض من البشر مايهتم , ولازم يتحاسب المقاول ,,

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