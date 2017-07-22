مليون ريال .. " معين " الباحة تدعم بها المقبلين على الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

حامد العمري (صدى):

شاركت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة الباحة ( معين ) في حفل تهنئة المقبلين على الزواج بأكثر من مليون وربع المليون ريال والذي أقيم بقاعة فندق ساف ببلجرشي تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة حيث تم الإحتفاء بعدد 335 شاباً من جميع محافظات ومراكز منطقة الباحة ، في جو مفعم بالفرح والسرور والتبريكات.

حيث قدمت ( معين ) أكثر من 33 دورة للمقبلين والمقبلات على الزواج التحق بها قرابة 750 شاب وشابه ودعمت 100 شاب بمبلغ مليون ريال و250 شابة بمبلغ 250 الف ريال.

وأعرب المتزوجون عن شكرهم وتقديرهم لجمعية معين على ما تقدمه من دورات تثقيفة ومن دعم مادي للشباب المقبلين على الزواج.

وقد سخرت معين كافة امكانياتها لخدمة أبناء وبنات منطقة الباحة فهم يستحقون كل الدعم والمساندة لتخفيف تكاليف وأعباء الزواج وتحقيق هدف الاستقرار الأسري والحياة السعيدة داعين الله تعالى أن يرزق هؤلاء الشباب الذرية الصالحة التي تنفع دينهم ومجتمعهم ووطنهم الغالي المعطاء في ظل قيادتنا الحكيمة .