شرطة بيشة تحقق في طعن مريض ومرافقه أمام مستشفى الملك عبد الله - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تحقق الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة حول حادثة طعن مريض ومرافقه أمام البوابة الرئيسة لمستشفى الملك عبدالله على خلفية خلاف حدث بينهم خارج المستشفى.

وذكرت مصادر أن عددا من الأشخاص هاجموا أحد المنومين في مستشفى الملك عبدالله ومرافقه وقاموا بطعنهم، وذلك أمام البوابة الرئيسية للمستشفى، حيث أصيب المريض والمرافق، ولا زالا يتلقيان العلاج بالمستشفى، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا حول الحادثة للكشف عن تفاصيلها.