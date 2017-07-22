الاحتلال يغلق قرية فلسطينية بالسواتر الترابية - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدخل الرئيسي لقرية ” كوبر ” شمال مدينة رام الله، بالسواتر الترابية، ظهر اليوم السبت، تزامنا مع اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين.

وقال شهود عيان، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافتين عسكريتين، وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية، وسط إطلاق لقنابل الغاز والرصاص المطاطي باتجاه الشبان، وأشار الشهود إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق، وفقا للأناضول.

وأوضح الشهود أن المواجهات تركزت في محيط منزل الشاب عمر العبد، منفذ عملية الطعن بالأمس في مستوطنة “ حلاميش ” قرب رام الله، والذي قتل في وقت لاحق عقب العملية.