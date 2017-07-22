ضبط " مصري " يزور أختام قنصلية لراغبي السفر إلى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من القبض على موظف احترف تزوير أختام القنصلية العامة المصرية بجدة والرياض، للنصب على المواطنين راغبي السفر للمملكة العربية السعودية، والحصول على أموال نظير الأوراق المزيفة.

وأوضحت الأجهزة المختصة بالعاصمة المصرية ” القاهرة ” ، اليوم السبت، أنه وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من العاملين في مجال تصنيع ” الأختام والزنكوغراف ” ، بحضور أحد الأشخاص لتصنيع أختام شعار الجمهورية الخاصة بالقنصلية العامة المصرية في جدة والرياض وتصديقات خاصة بالمملكة العربية السعودية دون تكليف رسمي من الجهات المختصة.

وكشفت التحريات صحة الواقعة؛ حيث استهدفت قوات الأمن المتهم، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المزور ويدعى (خالد ا، 39 سنة، إخصائي رقابة جودة).

وكشفت التحريات أن المتهم مطلوب للتنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي، وبحوزته 6 أختام مزورة ومدون عليها وزارة الخارجية القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض وأخرى في جدة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة؛ لاستخدامها في النصب على المواطنين من راغبي السفر للمملكة العربية السعودية، وتزوير التوكيلات العامة الرسمية.