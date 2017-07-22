وفاة مسنة أثناء حضور حفل زفاف حفيدها في الليث - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توفيت مسنة في العقد السابع من العمر، بإحدى قرى محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، أثناء حضورها حفل زفاف حفيدها، داخل إحدى قاعات الأفراح بالمحافظة.

وسقطت المرأة مغشياً عليها على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، في مشهد محزن أرعب جميع مدعوات الفرح، ليتحول العُرس إلى مأتم، وسط تعالي الأصوات وتساقط الدموع من قبل الحاضرات بالقاعة.

وأوضحت مصادر أن المرأة لم يظهر عليها علامة المرض حيث كانت في كامل زينتها وفرحتها بزفاف حفيدها، إذ سقطت على الأرض فجأة أمام الحضور ليتأكد لهن في نهاية الأمر أنها فقدت روحها وماتت في مكانها، وهو ما أكده المستشفى أن وفاتها طبيعية.