بالفيديو.. احتراق الرصد الآلي " ساهر " على طريق رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

شهد طريق رفحاء في عرعر، اليوم السبت، احتراق جهاز الرصد الآلي ” ساهر ” .

وتدوال رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاحتراق الجهاز، ولاسباب لم تتضح حتى الآن.