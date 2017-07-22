بالفيديو.. احتراق الرصد الآلي " ساهر " على طريق رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. احتراق الرصد الآلي ” ساهر ” على طريق رفحاء
شهد طريق رفحاء في عرعر، اليوم السبت، احتراق جهاز الرصد الآلي ” ساهر ” .
وتدوال رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاحتراق الجهاز، ولاسباب لم تتضح حتى الآن.
وسنوافيكم في التفاصيل فور وردوها من الجهات المعنية.. احتراق الرصد الآلي (ساهر) على طريق رفحاء قبل قليل pic.twitter.com/JZCUjNCySK — إخبارية عرعر (@ararnews) July 22, 2017 “>
احتراق الرصد الآلي (ساهر) على طريق رفحاء قبل قليل pic.twitter.com/JZCUjNCySK
— إخبارية عرعر (@ararnews) July 22, 2017
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[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17729 ] نشر منذ 3 ساعات
يمكن دعوةامس الجمعة في ساعةاستجابة🤔
زائر[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله انمسحة كل اامخالفات .