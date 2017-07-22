 بالفيديو.. احتراق الرصد الآلي " ساهر " على طريق رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. احتراق الرصد الآلي ” ساهر ” على طريق رفحاء

بالفيديو.. احتراق الرصد الآلي ” ساهر ” على طريق رفحاء
خالد الضبيبي(صدى):

شهد طريق رفحاء في عرعر، اليوم السبت، احتراق جهاز الرصد الآلي ” ساهر ” .

وتدوال رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاحتراق الجهاز، ولاسباب لم تتضح حتى الآن.

وسنوافيكم في التفاصيل فور وردوها من الجهات المعنية..

احتراق الرصد الآلي (ساهر) على طريق رفحاء قبل قليل pic.twitter.com/JZCUjNCySK

— إخبارية عرعر (@ararnews) July 22, 2017

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