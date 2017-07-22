بالفيديو.. رصد عملية سرقة في محل جوالات بالبدائع - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في محل موبايلات رصد عملية سرقة احترافية بين المشتري والبائع في محل للجوالات بمحافظة البدائع في منطقة القصيم.

وأظهر الفيديو، لحظة دخول شخص إلى محل وشراء موبايل في محافظة البدائع، وبعد أن انتهى من اختيار الموبايل أخرج الثمن من جيبه، وعند إستلام صاحب المحل المبلغ قام اللص بإلهاءه وأدخل النقود في جيبه مره أخرى دون أن يتم كشفه، ثم انتهز فرصة انشغال صاحب المحل وقام بسحب الموبايل، وبعدها إستلم الموبايل الجديد وخرج من المحل.