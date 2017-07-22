بالفيديو.. رصد عملية سرقة في محل جوالات بالبدائع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رصد عملية سرقة في محل جوالات بالبدائع
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في محل موبايلات رصد عملية سرقة احترافية بين المشتري والبائع في محل للجوالات بمحافظة البدائع في منطقة القصيم.
وأظهر الفيديو، لحظة دخول شخص إلى محل وشراء موبايل في محافظة البدائع، وبعد أن انتهى من اختيار الموبايل أخرج الثمن من جيبه، وعند إستلام صاحب المحل المبلغ قام اللص بإلهاءه وأدخل النقود في جيبه مره أخرى دون أن يتم كشفه، ثم انتهز فرصة انشغال صاحب المحل وقام بسحب الموبايل، وبعدها إستلم الموبايل الجديد وخرج من المحل.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17729 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله الناس معد يهمها أنهم يقلون عنه حرامي ويظهر وجهه في مواقع التواصل والناس تعرفه
عادي جدآ🤔
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف ياكل ويوكل اولاده من مال حرام
لايصلح مثل هذا رب اسره
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 2 دقيقتين
لص محترف ,,