جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن عدد من الوظائف التعليمية ” تعليم عام ” في المعاهد العلمية في مناطق مختلفة من المملكة، والمطلوب شغلها بمواطنين عن طريق المسابقة وفق المعاهد المحددة.

ويبدأ استقبال الطلبات ” إلكترونياً ” ابتداء من يوم الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، عبر بوابة الجامعة الإلكترونية http://www.imamu.edu.sa*.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس بنظام الانتظام الكلي، وألا يكون مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات، واجتياز اختبار كفايات المعلمين في التخصص والكلي بما لا يقل عن 50 % من المركز الوطني للقياس والتقويم على ألا يكون قد مضى على اجتياز الاختبار أكثر من 3 سنوات، وألا يكون موظفاً حكومياً، واجتياز الاختبار التحريري الذي سيعقد للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط المسابقة.