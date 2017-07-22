" إدريس " يشكر " الأمير متعب بن عبدالله " لمتابعته لوضعه الصحي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قدم الاعب السابق مصطفى إدريس، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الحرس الوطني على متابعته لوضوعه الصحي وعلاجه.

وكان الاعب مصطفى إدريس، الذي يرقد حاليا بمستشفى سلمان، قد ورد له اتصال هاتفي من مكتب صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الحرس الوطني للاطمئنان على صحته ومن أجل إجراء نقل علاجه لمستشفى مدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني.