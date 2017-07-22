 فيرجن للاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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فيرجن للاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة

فيرجن للاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة فيرجن للاتصالات السعودية، عبر وكيلها للبيع والتوزيع نواة التقدم للتقنية، عن وظائف شاغرة بدوام جزئي وفق الشروط التالية:

سعودي الجنسية
متفرغ للعمل خلال الفترة المسائية
لدية قابلية للعمل والرغبة في التطوير
لا يقل عم المتقدر عن 19 سنه ولا يزيد عن 35 سنة

وأوضحت أن التقديم متاح عبر:
” واتساب شمال جده محمد او عيشه 0566651992 جنوب جده محمد اليافعي 0535551539 مكة المكرمة محمد الحاج 0582474111 ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11571 ] نشر منذ 3 ساعات

يعني ما لهم فروع في الرياض والشرقيه

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