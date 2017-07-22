فيرجن للاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة فيرجن للاتصالات السعودية، عبر وكيلها للبيع والتوزيع نواة التقدم للتقنية، عن وظائف شاغرة بدوام جزئي وفق الشروط التالية:

سعودي الجنسية

متفرغ للعمل خلال الفترة المسائية

لدية قابلية للعمل والرغبة في التطوير

لا يقل عم المتقدر عن 19 سنه ولا يزيد عن 35 سنة

وأوضحت أن التقديم متاح عبر:

” واتساب شمال جده محمد او عيشه 0566651992 جنوب جده محمد اليافعي 0535551539 مكة المكرمة محمد الحاج 0582474111 ” .