فيرجن للاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فيرجن للاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة فيرجن للاتصالات السعودية، عبر وكيلها للبيع والتوزيع نواة التقدم للتقنية، عن وظائف شاغرة بدوام جزئي وفق الشروط التالية:
سعودي الجنسية
متفرغ للعمل خلال الفترة المسائية
لدية قابلية للعمل والرغبة في التطوير
لا يقل عم المتقدر عن 19 سنه ولا يزيد عن 35 سنة
وأوضحت أن التقديم متاح عبر:
” واتساب شمال جده محمد او عيشه 0566651992 جنوب جده محمد اليافعي 0535551539 مكة المكرمة محمد الحاج 0582474111 ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11571 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني ما لهم فروع في الرياض والشرقيه