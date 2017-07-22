نيمار يهدد مستقبل أعلى لاعبي سان جيرمان أجرًا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها، إن حسم صفقة انتقال مهاجم برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان، سيدفع إدارة الأخير للاستغناء عن بعض اللاعبين مثل حاتم بن عرفة، الذي وصلت العلاقة بينه وبين مسؤولي النادي الباريسي إلى طريق مسدود، ورفض عدة عروض من الفرق التركية.

وأضافت الصحيفة أن وصول نيمار إلى جدران العملاق الباريسي، سيعني أيضًا الاستغناء عن لاعب الوسط البولندي جريجورز كريتشوفياك، والجناح الإسباني خيسي رودريجيز، وكذلك لوكاس مورا، الذي يتمسك بالاستمرار مع باريس سان جيرمان في الموسم الجديد، رغم تلقيه عرض جاد من فنربخشة التركي.

وأكدت ” ليكيب ” أن صفقة نيمار لها تهديد من نوع آخر على آنخيل دي ماريا أعلى لاعبي باريس سان جيرمان أجرًا ” 12 مليون يورو سنويًا ” في قائمة تضم أيضا، إدينسون كافاني وتياجو سيلفا وماركينيوس وداني ألفيس.