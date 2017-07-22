بالفيديو.. اقتراح " ريوف الحميضي " يخطف انظار الإعلام العالمي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وافقت شركة الترميز الموحد ” يونيكود ” ، المسؤولة عن الإيموجي في الهواتف وخدمات الويب، على إضافة مجموعة من الرموز التعبيرية ” الإيموجي ” ، من ضمنها، الحجاب ورمز لرجل ذو لحية، ما يعد مفاجأة للمتابعين.

وجاءت موافقة الشركة بناء على مقترح للطالبة السعودية ريوف الحميضي تبلغ من العمر 16 عامًا، أرسلته إلى ” يونيكود ” ، عبارة عن مجموعة من الرموز تمثل الطراز الإسلامي من حجاب للمرأة المسلمة والغترة للرجل المسلم، وقد تم قبول طلبها ليتم صناعة إيموجي يمثلهما تماما، حيث استدعت اللجنة التقنية لشركة Unicode الطالبة لمقابلتها في أحد الاجتماعات.

يذكر أن اتحاد ” يونيكود ” يمكّن الناس في جميع أنحاء العالم من استخدام أجهزة الاتصالات المختلفة من حاسوب ومحمول وهواتف وغيرها باللغات المحلية، وذلك بإعطاء قواعد عامة وموحدة للترميز.