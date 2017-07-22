 فرص وظيفية للمضيفين بطيران ناس - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 22

    يوليو

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فرص وظيفية للمضيفين بطيران ناس

فرص وظيفية للمضيفين بطيران ناس
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن طيران ناس الناقل الوطني السعودي، عن توفر العديد من الفرص الوظيفية للمضيفين الجويين.

وأوضح أن شروط التوظيف:
أن يكون عمر المتقدم من 22 إلى 30 سنة
أن يكون حاصلا على دبلوم أو الثانوية العامة كحد أدنى
يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في الطيران أو خدمة العملاء

وأشار إلى أن الأماكن المتاحة هي :
جدة : مجمع طيران ناس السكني بشارع صاري
الرياض : مجمع طيران ناس السكني بالثمامه مجمع اديكس

وأوضح أن الحضور للمقابلة الاولية يوم الأحد 23 يوليو حتى الخميس 27 يوليو 2017
من الساعة 10:00 حتى 01:00 ظهرا

واشترطت إحضار الآتي:
أصل صورة بطاقة الاحوال
صورة من جواز السفر
صورة من شهادة الثانوية العامة
نسخه محدثه من السيرة الذاتية
4 صور شخصية بمقاس صورة الجواز
الحضور للمقابله مرتديا بنطلون وقميص رسمي


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق ان شاء الله للمتقدمين

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