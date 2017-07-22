فرص وظيفية للمضيفين بطيران ناس - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن طيران ناس الناقل الوطني السعودي، عن توفر العديد من الفرص الوظيفية للمضيفين الجويين.

وأوضح أن شروط التوظيف:

أن يكون عمر المتقدم من 22 إلى 30 سنة

أن يكون حاصلا على دبلوم أو الثانوية العامة كحد أدنى

يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في الطيران أو خدمة العملاء

وأشار إلى أن الأماكن المتاحة هي :

جدة : مجمع طيران ناس السكني بشارع صاري

الرياض : مجمع طيران ناس السكني بالثمامه مجمع اديكس

وأوضح أن الحضور للمقابلة الاولية يوم الأحد 23 يوليو حتى الخميس 27 يوليو 2017

من الساعة 10:00 حتى 01:00 ظهرا

واشترطت إحضار الآتي:

أصل صورة بطاقة الاحوال

صورة من جواز السفر

صورة من شهادة الثانوية العامة

نسخه محدثه من السيرة الذاتية

4 صور شخصية بمقاس صورة الجواز

الحضور للمقابله مرتديا بنطلون وقميص رسمي