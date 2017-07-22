خاميس رودريغيز يؤكد قدرته على نيل الكرة الذهبية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني اللاعب الكولومبي الشاب خاميس رودريغيز، قدرته على منافسة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في سباق الكرة الذهبية.

وكان خاميس رودريغيز، البالغ من العمر 26 عاما، انتقل في الصيف الحالي من صفوف ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ الألماني لمدة موسمين على سبيل الاعارة مع خيار الشراء.

وقال اللاعب الحالي لفريق كارلو أنشيلوتي: ” اللاعبين الكبار يجب أن يكونوا مستعدين لكل شيء، يمكنني أن أحصل على مكانة ميسي وكريستيانو ” .

وأضاف: ” بالتأكيد أنا قادر أن أكون مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكي تكون لاعب كبير يجب أن تكون مستعد للتطور وأن تكون الأفضل دائما ” .