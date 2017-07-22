محكمة أردنية تؤيد حكما بالسجن 10 سنوات لسعودي هرب مخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أيدت محكمة التمييز الأردنية حكماً بالسجن 10 سنوات على مواطن سعودي مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بمحاولة تهريب حبوب مخدرة من المملكة الأردنية إلى السعودية، فيما برأت والدته وشقيقته.

وكان المواطن المدان دخل المملكة الأردنية بمركبة من نوع ” جمس ” برفقته والدته وشقيقته، وحاول بمساعدة اثنين من الأردنيين تهريب 210 ألف حبة كبتاجون، بعد أن وضعها في حقائب إلى السعودية، وعندما عجز عن إخفائها في مركبته استعان باثنين من الأردنيين.

وأوضحت مصادر أن أحد الأردنيين كان دوره نقل الحقائب المعبأة بالحبوب المخدرة عبر طريق ترابية للعقبة، بينما كان دورالآخر التنسيق هاتفياً بين الطرفين.

فيما أدين الأردني الأول بتهمة نقل مواد مخدرة بالسجن 12 عاماً مع الأشغال، و الآخر بالسجن مدة 10 سنوات مع الأشغال وتغريمه 10 آلاف دينار.