بالفيديو.. رجل يهاجم فتاة بالسكين في الحافلة - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مروع يرصد لحظة هجوم شاب بسكين على فتاة في الصين.

وأظهر مقطع الفيديو، رجل وهو يهاجم فتاة بجانبه في الحافلة من الخلف، ويبدأ بضربها بشكل عشوائي، في حين يحاول من كانوا بجانبه لإيقافه.

واتضح أن الرجل حاول التحرش بالفتاة لكنها قاومته مما أثار غضبه فبدأ بضربها بالسكين.