الجدعان: قوة الاقتصاد السعودي تمكنه من مواصلة البناء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن قوة أساسيات الاقتصاد السعودي تمكنه من مواصلة البناء لاقتصاد حديث وحيوي يعم فيه الازدهار .

وقال الجدعان في تصريح له اليوم (السبت)، تعليقاً على ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، إنه على الرغم من أن هناك الكثير مما يبعث على التفاؤل، إلا أننا ندرك أن هناك أيضاً تحديات تستوجب العمل المكثف لمواجهتها، سلاحنا في ذلك التوكل على الله، ثم التزام القيادة الرشيدة بمسيرة الإصلاح الشاملة، وما ينعم به اقتصادنا من مقومات.

وأضاف الوزير، نقدر التحليل الموضوعي والمحايد لصندوق النقد الدولي المؤكد لقوة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تمكنه من مواصلة البناء لاقتصاد حديث وحيوي يعم فيه الازدهار .