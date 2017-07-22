" تعليم المخواة " تستعد لتوديع 8 ملايين وسبعمائة آلف في حسابات المستفيدين - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

تستعد إدارة التعليم بمحافظة المخواة، ممثلة في قسم الشؤون المالية والإدارية لايداع أكثر من 8 ملايين وسبعمائة آلف في حسابات المستفيدين.

وتشمل تلك المستحقات بحسب مدير الشؤون المالية والإدارية عمر بن عبدالله العُمري، مكافآت طلاب بمبلغ يتجاوز ٧ مليون ومئة وخمسة عشر آلف ريال، وخارج دوام بمبلغ يصل إلى مائة وستة آلاف وثلاثمائة وأربعة ريالا،ت وحوالي ٣٤ الف وستة ًوسبعون ريالا للانشطة والبرامج الطلابية، ولمتعهدي نقل طلاب التربية الفكرية بمبلغ مائة واثنان واربعون الفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً .

وأكد ” العُمري ” ، أن مدير التعليم الأستاذ علي بن خيران مفرح الزهراني، وجه بسرعة ضخ المستحقات في حسابات المستفيدين، مؤكداً أن الإدارة ستتهي من عمليات الايداع في غضون الأسبوعين المقبلين.