برينان: تعليقات ترامب بشأن التدخل الروسي مخزية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وصف مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) السابق، جون برينان، الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتهوين من تقدير وكالات المخابرات الأمريكية بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016. بـ “ المخزية ” .

وتلاحق إدارة ترامب تحقيقات في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي والعلاقات المحتملة مع فريق حملته.

وكان ترامب قال قبل يوم من أول اجتماع له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هامبورغ هذا الشهر، إنه يشتبه في وجود تدخل روسي في الانتخابات لكن لا أحد يعلم ذلك على وجه اليقين.

وقال برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في منتدى أسبن الأمني: “ هذا النوع من التعليقات مخز تماماً، والشخص الذي قالها يجب أن يخجل من نفسه ” .

ويحقق المستشار الخاص روبرت مولر وعدة لجان من الكونغرس فيما إذا كانت روسيا قد تدخلت في الانتخابات وتواطأت مع حملة ترامب لمحاولة توجيه الانتخابات لصالحه على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.