بالصور.. الطيران الشراعي يختتم استعراضه في العقيق بعدة حركات بهلوانية - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

توافد المصطافين والأهالي خلال الستة أيام الماضية على ميدان الطيران الشراعي بالعقيق ليشاهدون الطلعات الجوية للطائرت الشراعية في سماء العقيق والتي انتظمت في طلعات متتالية والتي رسمت لوحات جمالية جاذبة وحركات بهلوانية وسط تصفيق الحاضرين واندهاشهم من احترافية الطيارين وجمالية الأداء وبعدد اربع طائرات كفيلة بنثر المتعة على المشاهدين.

وذكر قائد الفريق الكابتن محمد علي الغامدي، أن الطلعات استمرت من يوم السبت حتى يوم الجمعة بمتوسط ساعتين يوميًا.

وأشار إلي أنه كان هناك فرصة للمصطافين والزوار لمرافقة الطيار في جولة يحلق خلالها في فضاء العقيق والتقاط الصور التذكارية، مؤكدًا على سعادته على التحليق بالمحافظة كونه ابن من ابناء المحافظة وهذه المنطقة الجميلة.

وأضاف ” الغامدي ” ، أنهم قدمو بعدة عروض بهلوانية واستعراضية بعدد اربع طائرات شارك فيها عدد من الجمهور مبديًا شكره لمحافظ العقيق غلاب بن غالب ابو خشيم على دعمه للفريق وتسهيل مهمتهم في تنفيذ عروض الطيران.