الاتحاد يتعادل سلبيا مع يونايتد الإنجليزي في مباراة ودية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

انتهى لقاء فريق الاتحاد بدون أهداف مع فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، بالتعادل السلبي، في المباراة الودية بمعسكر الاتحاد ببولتون الإنجليزية.

وكان الاتحاد قد خسر ودياً أمام فليتوود تاون يوم الخميس الماضي ومن قبلها خسر بنفس النتيجة أمام أستون فيلا يوم الأربعاء.

وقام التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد بمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين على مدار اللقاء حيث أشرك كل من: فواز القرني وعمر المزيعل وياسين حمزه وبدر النخلي وعدنان فلاتة وباجندوح وفهد الانصاري وكارلوس وحسين حلواني وربيع سفياني ومحمود كهربا وعساف وطارق وقاسم ومعن وإبراهيم زاهر وعمر عاصم.