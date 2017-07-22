بالفيديو.. السيسي يسقط على قطر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أسقط فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاهها عقب وصوله لافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام، وسط حضور عربى من أمراء الدول العربية وسفراء عدد من الدول العربية والدولية، علي أمير قطر تميم بن حمد، حول تدخله في شئون مصر.

وأعرب فخامة السيسي عن سخريته من تميم قائلا: ” عاوزين تتدخلوا في شئون مصر، انتم عارفين مصر بتاكل في اليوم بكام، مصر فيها ميت مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في اليوم بأكل سنة من بعض الدول ” .

وتابع: ” لما نيجي نعمل مشروع إسكان في مصر بنعمل مليون شقة في سنتين وتلاتة لامؤاخذة بعض البلدان بيبقى عدد سكانها كله نفس الرقم ” .

واختتم ساخرًا: ” عايز تدخل في مصر، تقدر انت على مصروف مصر، تقدر تصرف 1000 ميار سنويًا متقدرش خليك في حالك أحسن خليك في بلدك احسن ” .