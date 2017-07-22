غرق طفل وإنقاذ آخر في مستنقع مائي بـ " شرق الرياض " - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

لقي طفل سوري يبلغ من العمر ” 14 عامًا ” مصرعه غرقًا، اليوم السبت، في مستنقع مائي شرق الرياض، وتمكنت فرق إنقاذ الدفاع المدني بعد تلقيها البلاغ عن سقوطه داخل المستنقع من انتشال الطفل، وانقاذ اخر.

تلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالرياض، بلاغًا عصر اليوم السبت، عن سقوط طفلين في مستنقع شرق الرياض، وعلى الفور تم تحريك فرقتي إنقاذ وفرقة الغواصين وسيارة إسناد بإضاءة وقارب، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن مصرع طفل يبلغ من العمر 14 عاما، عقب سقوطه في مستنقع مياه، حيث تم انتشال الطفلين من قبل الفرق الموجودة في الموقع .

وحذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بالرياض، المواطنين والمقيمين من الاقتراب من المستنقعات، وطالبت المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم النزول في الأودية ومجاري السيول.

وكانت صدى حذرت من فواجع مستنقع شرق الرياض في خبر سابق بعنوان بالفيديو والصور.. مستنقع الموت يستعد لضحية جديدة والمقاول يتفرج!