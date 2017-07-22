غرق طفل وإنقاذ آخر في مستنقع مائي بـ " شرق الرياض " - صحيفة صدى الالكترونية

غرق طفل وإنقاذ آخر في مستنقع مائي بـ ” شرق الرياض “
لقي طفل سوري يبلغ من العمر ” 14 عامًا ” مصرعه غرقًا، اليوم السبت، في مستنقع مائي شرق الرياض، وتمكنت فرق إنقاذ الدفاع المدني بعد تلقيها البلاغ عن سقوطه داخل المستنقع من انتشال الطفل، وانقاذ اخر.
تلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالرياض، بلاغًا عصر اليوم السبت، عن سقوط طفلين في مستنقع شرق الرياض، وعلى الفور تم تحريك فرقتي إنقاذ وفرقة الغواصين وسيارة إسناد بإضاءة وقارب، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن مصرع طفل يبلغ من العمر 14 عاما، عقب سقوطه في مستنقع مياه، حيث تم انتشال الطفلين من قبل الفرق الموجودة في الموقع .
وحذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بالرياض، المواطنين والمقيمين من الاقتراب من المستنقعات، وطالبت المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم النزول في الأودية ومجاري السيول.
وكانت صدى حذرت من فواجع مستنقع شرق الرياض في خبر سابق بعنوان بالفيديو والصور.. مستنقع الموت يستعد لضحية جديدة والمقاول يتفرج!
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11571 ] نشر منذ 4 ساعات
اتصور هذه ثاني مره يموت احد في المستنقع
هذا المستنقع بسبب تجمع مياه الامطار والا المجاري ؟
اذا كان بسبب الامطار فممكن فتح قناه في الصحراء ليتم تصريف المستنقع
سامح باشه[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 ساعات
شوفوا الفيديو
وليت صدى تعرج عليه وتكتب عنه
مواطن يحذر من مستنقع الموت بالرياض ولاحياة لمن تنادي
https://www.youtube.com/watch?v=qbTWY8g7Yn4
سامح باشه[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 ساعات
فيديو أخر وقبل 7 ايام فق وصدى تحذر وياليت يجددون التحذير
https://www.youtube.com/watch?v=3CpUp9DlYMU