محمد صلاح يواصل تألقه مع ليفربول - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

واصل الدولي المصرى محمد صلاح المنتقل حديثا لصفوف ليفربول الإنجليزى، قادما من روما الإيطالى، فى صفقة قياسية بلغت 42 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو ” حوافز ” ، تألقه مع فريقه الجديد.

وسجل ” صلاح ” هدف التعادل لفريقه ليفربول في مرمى ليستر سيتي في المباراة النهائية لبطولة كأس البريمييرليج في آسيا المقامة في هونج كونج، ويعد هذا الهدف الثاني الذي يحرزه في 3 مباريات ودية شارك فيها منذ انضمامه إلى ليفربول.

وكان ليستر متقدما في النتيجة بهدف وحيد حتى الدقيقة 20 عندما بدأ صلاح هجمة من اليمين ومرر الكرة إلى زميله البرازيلي فيليب كوتينيو الذي أرسلها ساقطة بطريقة ذكية نحو منطقة الجزاء تابعها الدولي المصري برأسه في الشباك.