بالصور.. الأمير خالد الفيصل يشارك الرئيس المصري في افتتاح القاعدة العسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شارك بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على رأس وفد رفيع المستوى، في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية.

وضم الوفد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، ووزير الخدمة المدنية المكلف، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعميد السلك الدبلوماسي العربي السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وجرى الافتتاح بحضور فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، وزير الدفاع الكويتي. وتحمل القاعدة اسم اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر بعد ثورة 23 يوليو 1952. وتضم القاعدة مختلف الأسلحة الرئيسية وبها فرقة تقدر بـ 20 ألف مقاتل، وتهدف إلى مواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة من ليبيا، وتأمين المفاعل النووي المصري المقرر إنشاؤه في الضبعة.

واستهل فخامة الرئيس المصري كلمته بالترحيب بالأمير خالد الفيصل والمسؤولين الخليجيين الذين حضروا الافتتاح وقال إنّ تواجدكم اليوم بيننا لهو تأكيد على وحدة الصف والتضامن العربي، ودليل جديد على ما يجمع بلداننا وشعوبنا من مصير مشترك، وتعاون بنّاء لمواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية.. فباسمي وباسم الشعب المصري أتوجه إليكم بكل التحية والتقدير والاحترام لكم ولشعوبكم الشقيقة.