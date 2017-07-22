الرئيس الإندونيسي يأمر بإطلاق النار على مهربي المخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

الرئيس الإندونيسي يأمر بإطلاق النار على مهربي المخدرات
أصدر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمراً لضباط إنفاذ القانون بإطلاق النار على مهربي المخدرات في مسعى للتصدي لأزمة المواد المخدرة التي تواجه بلاده.
وقال ويدودو في خطاب ألقاه في مؤتمر نظمه أحد الأحزاب السياسية في إندونيسيا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة: ” كونوا صارمين خصوصاً مع تجار المخدرات الأجانب الذين يدخلون البلاد ويقاومون الاعتقال. أطلقوا النار عليهم لأننا بالفعل نواجه وضعاً طارئاً في ما يتعلق بالمخدرات ” .
وأثارت تصريحاته مقارنات بتعليقات للرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الذي شرع في حملة ” وحشية ” لمكافحة المخدرات قبل حوالى عام شهدت مقتل كثير من تجار المخدرات المزعومين. وأثارت الحملة الدموية في الفيليبين انتقاد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وجاء أمر ويدودو بإطلاق النار بعد أسبوع من مقتل تايواني برصاص الشرطة في بلدة قرب العاصمة جاكرتا. وقالت الشرطة إن الرجل، الذي كان ضمن مجموعة تحاول تهريب طن من ” كريستال الميثامفيتامين ” إلى البلاد، قُتل لمقاومته الاعتقال.
مغرد[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 34 دقيقة
قرار صا ئب وحكيم كل واحد يضرب الف حساب ان يهرب المخدرات
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11558 ] نشر منذ 22 دقيقة
قرار حكيم يا ريس
ابو تركي[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 22 دقيقة
الشغالات والسواويق كانو منشغلين
في اعمالهم عندنا خصوصا وفي الخليج بشكل عام
الآن نسبة البطالة عندهم ترتفع ومعدل النمو في زيادة وهم رافضين اعادتهم لسوق العمل
وهذي نهاية التكديس نشبو في حلقه