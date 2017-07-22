بالصور.. الأجواء الماطرة تجذب زوار ومصطافي حديقة الحجاز منطقة الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

استمتع زوار ومصطافي منطقة الباحة بالأجواء الماطرة، التي أضفت جمالاً على الطبيعة، بالإضافة إلى زخات البرد المتناثرة في أرجاء المنتزهات والغابات.

وارتدت المنطقة في هذه الأيام أبهى حللها، حيث اكتست جبالها الخضراء أجمل خليط تتناغم فيه الأصوات والألوان والروائح الزكية، لترسم على محيا زائريها البسمة والسعادة وسط الاحتفالات والمهرجانات التي تغطي متنزهات وغابات المنطقة كافة في ظل تزايد أعداد القادمين للمنطقة بشكل يومي من داخل وخارج المملكة .

وتعد الباحة واحدة من أبرز الوجھات السياحية في المملكة صيفاً وشتاًء حيث تضم أكثر من 40 غابة والعديد من المتنزهات والقرى التراثية والمواقع الأثرية التي تمثل جميعها وجهات سياحية تلبي مختلف الأذواق والتوجهات .

وفي ذات السياق قامت أمانة منطقة الباحة وبلديات المحافظات المستهدفة بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتجميلية استعداداً لاستقبال المصطافين والزوار إذ شملت تلك المشاريع فتح بعض الطرق داخل مدينة الباحة وصيانة المجسمات الجمالية وتركيب عقود إنارة إضافية وصيانة أعمدة الإنارة والشلالات والنوافير الصناعية ودورات المياه في مختلف المتنزهات والحدائق والأسواق وتزويدها بالماء بصفة مستمرة .

أما عن الجانب الثقافي والترفيهي فقد أعدت إدارة التعليم وجمعية الثقافة والفنون وغيرها من الجهات الأخرى بالمنطقة، مجموعة من الفعاليات التي تشمل الأندية الصيفية والأمسيات الثقافية والشعرية والمحاضرات والدورات الرياضية والمسابقات والبرامج التوعوية واللقاءات ومعارض الفنون التشكيلية والعروض المسرحية والعديد من الفعاليات الأخرى التي تلبي مختلف تطلعات المصطافين .

وتكمن جاذبية المنطقة فيما حباها الله من معالم سياحية وفيرة منها غابات ومتنزهات رغدان وشهبه والقمع والسكران ومتنزه الأمير متعب بن عبدالعزيز ومتنزه الأمير مشاري بن سعود والعديد من الحدائق في السراة وتهامة علاوة على جبال شدا الشاهقة والقرى التراثية التي يأتي في مقدمتها قرية ذي عين التراثية وكذا الأودية .

ولعل دليل السائح ودليل الخدمات التي يجري توزيعهما على زوار المنطقة في المطارات والطرق ودور الإيواء أهما الوسيلة الأفضل للوصول لمختلف المواقع السياحية والتعرف على أرقام الخدمات الخاصة بالسكن والإعاشة وغيرها.