بالفيديو.. مواقف الملك سعود المشرفة دفاعا عن الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ردا على الأصوات القطر إخوانجية الخبيثة التي تواصل سعيها المحموم لاستهداف المملكة العربية السعودية مستعينة بوسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام المأجور والمُسيس، فباتت تشكك بجهل في دور بلاد الحرمين الشريفين المعني بالدفاع عن القدس المحتلة .

نشر رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقاطع فيديو وصور وعناوين أخبار توثق الدور الفعال الذي قام به الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله دفاعا عن قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية، وكيف أثرت زيارته الأولى إلى القدس الشريف في نفسه ومسيرته للدفاع عنها.

وردد النشطاء مقولة الملك سعود حين وقف والدموع تترقرق في عينيه مخاطبا الحاضرين بصوت جهوري حازم ومؤثر وقال ” لا والله لن نودع فلسطين ونحن فينا عرق عربي واحد ينبض ” .

واليوم السبت تصدر هاشتاق ” الملك_سعود_رحمه ” قائمة الأعلى تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر “ ، متضمنا مقاطع فيديو توثق جهود المغفور له الملك سعود المؤثرة دفاعا عن قضية الأقصى الشريف.