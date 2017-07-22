فتاة اسرائيلية تقتحم باحة المسجد الأقصى عارية - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

تجولت فتاة يهودية بدون ملابس بالأقصى الشريف وتحديدًا في منطقة حائط البراق الذي يحد الحرم القدسي من الجهة الغربية في حادث مخز ومؤسف قبل أن يقوم الموجودون بلفها بغطاء وإخراجها من المنطقة وتحويلها إلى الشرطة للتحقيق.

وقامت شابة عشرينية بالتجول عارية من الثياب قبل أن يقوم بعضهم مغطين إياها برداء وطردها خارج المكان المقدس، ما أثار عددا كبيرا من المتابعين الذين تحسروا على ما آل إليه الأقصى ومنددين بويح العرب والأمة الإسلامية بعد أن انتهكت الحرمات والمقدسات.