" أمانة الأحساء " تلزم أصحاب المنازل بالتشجير - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تفاعلت أمانة الأحساء مع هاشتاق ” مليون شجرة فى الأحساء ” الذي أطلقه وبادر به المهندس الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرتضى العمران.

كما تفاعل أمين الأحساء م. عادل الملحم بتغريدة مع المبادرة والهاشتاق وتأكيده بأن أمانة ستتبنى المبادرة بالتنسيق مع من أطلقها والمختصين في جميع الجهات الحكومية الراغبة في المشاركة والأهم من ذلك مشاركة المواطن.

وقال ” الملحم ” إنه كمرحلة أولى تلتزم الأمانة بزراعة 150 ألف شجرة من الأشجار التي تتناسب مع أجواء المحافظة في الوقت المناسب للزراعة.

وأكد ” الملحم ” أنه تزامنا مع الحملة فإن الأمانة تعد نظاما يلزم المواطن بالمشاركة في التشجير أمام منزله قبل إطلاق التيار حسب طول الواجهة.

وأفاد في تغريدته أن هذا هو دور الحملة في رفع مستوى الوعي ورفع روح التعاون بالمشاركة والمحافظة على الأشجار والوصول الى تحقيق الهدف من الحملة.

وقال صاحب المبادرة م. العمران: وفقت بهذه المبادرة والتي أتت تزامناً مع رؤية مملكتنا الحبيبة ٢٠٣٠ حتى وفقت في إطلاق هاشتاق ” مليون شجرة فى الأحساء ” والذي وجد تفاعلا كبير من قبل أبناء الأحساء.

وأضاف: مع إطلاق الهاشتاق تواصل معي كثير من ابناء الواحة فمنهم من تفاعل بتصميم شعار للحملة والآخر أبدى استعداده لإعداد فيلم يتماشى مع طموح حملة التشجير، وسوف تشمل الحملة مدن وبلدات الواحة.