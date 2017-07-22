عروض أكروباتية عالمية بمهرجان الرياض للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

يشهد مهرجان الرياض للتسوق والترفيه الحالي انطلاق فعالية ” دراجون أكروبات ” أو ما يعرف أيضاً بألعاب التنين، والتي تقام لأول مرة بالمملكة بدعم من غرفة الرياض الجهة المنظمة للمهرجان وهيئة الترفيه، وذلك في الثاني من أغسطس القادم .

قال د. خالد السعيد الرئيس التنفيذي لشركة الفعاليات الحديثة، مستشار اللجنة التنظيمية للمهرجان أن الفعالية التي ستقام في الساحة الجنوبية لمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات عبارة عن عرضين، الأول في السابعة مساء ، والثاني، الساعة 10.30 مساء، وأن مدة العرض الواحد قرابة الساعتين، مشيرا إلى أن قاعة العرض تسع نحو 1500 مشاهد وأن الدخول من البوابة (2) للمركز.