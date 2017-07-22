" اعرفي حقوقك " يسهل للمرأة معرفة ما ينتظرها أمام محاكم الأحوال - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أنشأت المحامية السعودية ” نسرين عيسى ” ، تطبيق إلكتروني فريد من نوعه يحمل اسم ” اعرفي حقوقك ” .

ويقدم التطبيق الذي وصل عدد المشاركين فيه لأكثر من 55 ألف مشترك، استشارات بسيطة تسهل للمرأة السعودية معرفة ما ينتظرها أمام محاكم الأحوال الشخصية.

واهتمت محطة CNN الأمريكية برصد تداوله على نطاق واسع، ووصفت المحطة الأمريكية التطبيق بأنه وسيلة جيدة لتمكين المرأة من المطالبة بحقوقها التي يقدمها لها القانون السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أن العديد من السعوديات يعتمدن حاليًّا على التطبيق لمعرفة كيف يجعلن القانون في صالحهن.

ونقلت ” CNN ” عن نسرين العيسى قولها: ” لقد لاحظت خلال التجمعات النسائية والاجتماعات التي كنت أحضرها أن النساء لا يعرفن حقوقهن التي يكفلها لهن القانون، حتى المتعلمات والنساء اللاتي سافرن إلى الخارج لإكمال تعليمهن لا يعرفن شيئًا عن تلك الحقوق ” .

وتابعت: ” قلت لنفسي حينها: لماذا لا يكون هناك تطبيق خاص ببيان حقوق النساء التي يكفلها لهن القانون؟! وقلت لنفسي إنني من الممكن أن أعمل على تحديث التطبيق بالقوانين والتشريعات الجديدة ” .

تقول ” نسرين ” إن المرأة السعودية كانت تعاني -قبل إنشاء التطبيق- من ندرة المصادر التي تقدم لها الاستشارات القانونية المجانية؛ لذلك كانت كثيرًا ما تعاني من الاضطراب والشك فيما إذا كان من الممكن لها أن تلجأ للقانون لتحصل على ما تريده أم لا.

ويقدم التطبيق معلومات مهمة حول حقوق المرأة بقانون العائلة، ويعنى بالأمور الشائكة فيه، مثل الطلاق وحضانة الطفل والميراث والعنف الأسري.

ويتضمن محتوى التطبيق إجابات لكثير من الأسئلة المتكررة والشائعة، ومنها: ” أريد أن أتزوج ولكن وليي لا يريد ذلك، ماذا يمكن أن أفعل؟ ” ، ويشمل قسمًا خاصًّا بالمغتربات المتزوجات برجال سعوديين، ودليلًا بأسماء المحامين.

ويعرض التطبيق فيديوهات تخص بعض المشكلات الأسرية الشائكة، ومنها مقطع لا يتعدى 45 ثانية لامرأة تعاني من زوج يضربها، وتسأل كيف يمكن لها أن تنفصل عن زوجها حتى تتمكن من تربية أطفالها في بيئة صحية.

من جانبها، أعربت ” العيسى ” عن أملها أن تتمكن من توفير نظام خاص يمكن السيدات من تقييم أداء القضاة والتعبير عن آرائهن فيهم بناءً على تجربتهن في المحكمة.

وكانت ” العيسي ” سافرت للدراسة في بريطانيا وكندا وعادت إلى المملكة عام 2012 لتكون قريبة من عائلتها ولتعمل محامية لدى إحدى الشركات.

وعندما استقرت في المملكة فكرت ” نسرين ” في العمل على تدشين ” اعرفي حقوقك ” ، بالتوازي مع استثمار أموالها في تطبيقات ” آي أو إس ” و ” أندوريد ” .