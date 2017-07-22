مجمع الأمل يشارك في فعاليات مهرجان نبراس الترفيهي - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر(صدى):

شارك مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض بفاعلية كبيرة في مهرجان “نبراس الترفيهي” الذي نظمه المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي واستمر ثلاثة أيام.

وتمثلت مشاركة المجمع بمركز التوجيه والإرشاد الأُسَري الذي قدم العديد من الإستشارات والرد على استفسارات الزوار وكذلك تقديم التوعية والتثقيف للأسر بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وكيفية حماية الأبناء من الوقوع في بؤرة التعاطي.

وأوضحت المشرفة على ركن المجمع المشارك في المهرجان الأخصائية الاجتماعية أمل عمر أن مركز التوجيه والإرشاد الأُسري بالمجمع يقدم العديد من البرامج التي تسهم في الحد من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من خلال التدخل المبكر مع الأسر لكشف تعرض الأبناء لخطر التعاطي.

وبينت أن المركز يستقبل استشارات الإدمان وكيفية التعامل مع الإضطرابات النفسية والمشكلات الأسرية عن طريق الاتصال الهاتفي أو المقابلة الشخصية أو من خلال الموقع الالكتروني للمجمع، كاشفة عن تفوق استشارات الإدمان والتي بلغت نسبتها٧٠٪‏ من مجموع الاستشارات المقدمة.

وشددت الأخصائية أمل عمر، على ضرورة تفهم الأسرة لكيفية التعامل مع المشكلة التي يقع فيها الابن وضرورة تفهمها بشكل سليم لإحتياجات المراهقين والتعامل مع مشكلاتهم بحكمة وطلب المشورة إذا لزم الأمر من الجهات المتخصصة.

وذكرت أن المركز يحظى بدعم إدارة المجمع والذي ينبع من شعورها بأهمية الوقاية من المخدرات والأمراض النفسية وكيفية التعامل معها، ويأتي ذلك متوافقا مع ما يقدمه المجمع من خدمات علاجية وتأهيلية كبيرة في هذا المجال.