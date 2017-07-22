نجل زعيم طالبان " الملا " ينفذ عملية انتحارية - صحيفة صدى الالكترونية

كابول(صدى):

أعلن أحد المتحدثين الرئيسين باسم حركة طالبان الأفغانية، أن نجل زعيم الحركة الملا هيبة الله أخونزادة نفذ عملية انتحارية يوم الخميس الماضي في إقليم هلمند جنوب البلاد.

وأوضح قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم الحركة جنوب أفغانستان” إن عبد الرحمن (23 عامًا) الذي يُعرف أيضًا باسم حافظ خالد لقي حتفه بعد أن قاد سيارة محملة بالمتفجرات واقتحم قاعدة عسكرية أفغانية في مدينة كرشك شمالي لشكركاة عاصمة الإقليم “.

وذكر العضو البارز في الحركة : “قبل ذلك نفذ عدد من أقارب وأفراد أسرة القادة السابقين تفجيرات انتحارية، لكن الشيخ هيبة الله أصبح أول قائد أعلى يشهد تضحية ابنه بحياته”.

وقال مسؤول حكومي إن السلطات الأمنية تحقق في الواقعة، ولا يمكنها بعد تأكيد مقتل نجل الملا هيبة الله.