الأمير متعب بن عبدالله يوجه بعلاج لاعب النصر مصطفى إدريس - صحيفة صدى الالكترونية

الأمير متعب بن عبدالله يوجه بعلاج لاعب النصر مصطفى إدريس
وجه وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بإستقبال حالة لاعب النصر السابق مصطفى ادريس وعلاجه بمستشفى الحرس الوطني بالرياض وذلك خلال قليلة من نشر حالة اللاعب على مواقع التواصل الإجتماعية .
وأعرب الأمير متعب بن عبدالله باستقبال الحالة في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الحرس الوطني.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 728 ] نشر منذ 38 دقيقة
جزاك الله صاحب السمو الملكي الأمير متعب على هذا الفعل الطيب
اما إدارة النصر وأعضاء شرفها وجمهورها لاعزاء لهم آخذينه لحم ورامينه عظم اين الاخوة اين الولاء اين رد الجميل ليت اللي بعده ينتبهون
🇸🇦 فارس الخير 🇸🇦[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 13 دقيقة
جزاك الله خيرا” أميرنا ورحم الله أباك .. أما أنديتنا فكلها دون استثناء تأخذهم لحم وترميهم عظم والشواهد كثيرة .. مثل عبدالله سليمان وصالح النعيمة وصلاح المولد لاعب الإتحاد وغيرهم كثير .