الأمير متعب بن عبدالله يوجه بعلاج لاعب النصر مصطفى إدريس - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وجه وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بإستقبال حالة لاعب النصر السابق مصطفى ادريس وعلاجه بمستشفى الحرس الوطني بالرياض وذلك خلال قليلة من نشر حالة اللاعب على مواقع التواصل الإجتماعية .

وأعرب الأمير متعب بن عبدالله باستقبال الحالة في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الحرس الوطني.