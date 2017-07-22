أيالا للنصراويين: لا أريد العودة للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعرب اللاعب ” البارغوياني فيكتور أيالا ” من إدارة النصر عن عدم رغبته العودة إلى السعودية والبقاء في أميركا الجنوبية من أجل تمثيل منتخب بلاده الذي يحاول الحصول على مركز مؤهل إلى مونديال روسيا 2018 وأعلن موافقته على أي عرض يصله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقالت المصادر إن أيالا يأمل بأن توافق إدارة النصر على العروض التي حصل عليها من أجل البقاء في أميركا الجنوبية، كونه يريد الاستمرار في التواجد بقائمة منتخب بلاده واللعب في كأس العالم إذا استطاع تعديل مركزه في التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

ويحتل منتخب باراغواي المركز الثامن حالياً في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 .

كما حصل أيالا على عرضين من المكسيك والباراغواي من أجل شراء السنة المتبقية في عقده مع النصر، لكن إدارة الأمير فيصل بن تركي لم تجدها مغرية وفضلت التمسك باللاعب، رغم أن الأخير لا يريد العودة لأسباب رياضية، بالإضافة إلى عدم قدرته على التأقلم مع الحياة في السعودية، عقب الموسم الذي قضاه في صفوف الأصفر.

ويذكر أن إدارة النصر تعاقدت الصيف الماضي مع اللاعب المدفعجي قادماً من لانوس الأرجنتيني بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.