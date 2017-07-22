بالصور.. خالد الشهري يوجه رسائل للمهمومين في محاضرة دينية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أقيمت مساء أمس الخميس محاضرة دينية بالجامع الكبير بمحافظة النماص تحت عنوان ” رسائل للمهمومين ” ألقاها فضيلة الشيخ خالد محمد الشهري، ضمن المحاضرات الدينية الخاصة بالملتقى الدعوي.

وتحدث فضيلته خلال المحاضرة عن أن الهم جند من جنود الله عز وجل يسلطه على من يشاء من عباده ليبتليهم فينظر من ينجح ويصبر على هذا البلاء ومن يرسب ويخسر فيه لأن الهم وإن كان شعوراً وليس مادة إلا أنه أشد خطراً من جميع المؤذيات المادية حيث وصفه الإمام علي بن أبي طالب أنه أقوى جند الله عز وجل ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل ” فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ” .

ثم توجه فضيلته بالنصح إلى جميع الحضور بضرورة جعل القلوب معلقة بالله عز وجل وبمحبته لأن فيها ذهاباً لجميع الهموم والغموم مهما تعاظمت وثقلت على النفوس لأن من كان مع الله سبحانه يعلم أن فرج الله يكون قريباً في كل الأمور.

كما تم توزيع الجوائز للفائزين في السحب في ختام المحاضرة.

