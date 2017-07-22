بالصور.. قنصل أمريكا في جدة يتفقد معرض القوات المسلحة بسوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تفقد القنصل الأمريكي بجدة، ماتياس متيمان، معرض القوات المسلحة بسوق عكاظ التاريخي، بدورته الحادية عشرة، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وكان في استقباله رئيس اللجنة المنظمة لمعرض القوات المسلحة، الذي أطلعه على أقسام المعرض والفعاليات والأنشطة المنفذة التي تهدف إلى توعية زوار الفعاليات وتثقيفهم صحيًا، وتعريفهم بالأقسام المشاركة والآليات الحديثة التي انضمت للخدمة في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

واستمع القنصل الأمريكي خلال الجولة إلى شرح مفصل من رئيس رقباء، هاني العصيمي، عما يحتويه المعرض من أسلحة ومدافع وغيرها.

وأبدى القنصل الأمريكي في نهاية الزيارة سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بما شاهده من تقنيات حديثة بمعرض القوات المسلحة، بالإضافة إلى التراث الوطني على جادة سوق عكاظ.