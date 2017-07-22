بالفيديو..شقيق " الحازمي " يكشف تفاصيل جديدة في وفاته بتركيا - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

كشف شقيق المعلم ” سعود الحازمي ” ، الذي لقي حتفه أمس، إثر سقوطه من مرتفعات مدينة أوزنجول بتركيا، ملابسات الحادث، فيما أظهر مقطع فيديو موقع الحادث والدراجة النارية التي توفي الحازمي إثر سقوطه من عليها.

وقال شقيقه إن المعلم الحازمي يسكن محافظة ضمد بمنطقة جازان، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وغادر قبل أسبوع لقضاء إجازة الصيف مع أسرته في تركيا .

وذكر أنهم فوجئوا بحادث وفاته أمس، حيث سقط من ارتفاع شاهق من فوق دراجة نارية كان يستقلها برفقة زوجته لكنها تدحرجت به من أعلى مرتفعات مدينة أزونجول التركية إلى أسفل الطريق، حيث نُقل هو زوجته إلى المستشفى، غير أنه تُوفي متأثرا بإصابته البليغة فيما نجت زوجته.