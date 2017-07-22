إيران تسعى لشراء حبل إعدام صدام حسين بـ7 ملايين دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

قال الكاتب الصحفي مشعل السديري إن سعي مؤسسة دينية إيرانية إلى الحصول على الحبل الذي شنق به الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بحوالي 7 ملايين دولار، يعتبر من الغرائب والعجائب، وكأنها تتنافس على شراء لوحة فنية أو تاج من الماس، وفي نفس الإطار يروي واقعة خداع مصري لزوجته، في سبيل المال.

وقال في مقال تحت عنوان ” عشنا وسمعن ” بصحيفة ” الشرق الأوسط ” ، : “ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أن الحبل الذي استخدم في شنق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين معروض للبيع بمبلغ لا يقل عن 7 ملايين دولار. وأوضحت أن الحبل الذي يقع في حيازة وزير الداخلية العراقي السابق (موفق الربيعي) يتنافس على شرائه رجلا أعمال كويتيان وعائلة إسرائيلية ثرية، بالإضافة إلى مؤسسة دينية إيرانية “.

ويعلق السديري قائلاً: ” يا عيني على التنافس، وكأنهم يتنافسون على شراء لوحة الفنان (سيزان)، أو يتنافسون في مزاد علني على شراء تاج الماس الذي كانت تزين به رأسها الأميرة (ديانا) في ليلة عرسها “